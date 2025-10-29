Advertisement

نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة

29-10-2025 | 10:04
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، اجتماعًا تشاوريًا ضمن مشروع "حوار في السياسات الوطنية من أجل الإصلاح"، لمناقشة آليات إصلاح نظام التقاعد في لبنان.
وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله، النواب ميشال موسى ونجاة عون، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عبيد، قضاة وخبراء قانونيون ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي المحامي ربيع قيس على ضرورة تطبيق نظام تقاعد متطور يضمن حقوق المتقاعدين، بينما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عبيد على أن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً ويعالج التحديات البنيوية والمالية والحوكمة الضعيفة، مؤكدًا أن ما يُناقش ليس مجرد مسألة تقنية بل خيار مجتمعي يعكس نوع الدولة التي يُراد بناؤها.

وأشار النائب بلال عبدالله إلى أهمية تأمين الأمن الاجتماعي للمواطنين، بينما اعتبر النائب ميشال موسى أن قانون الحماية الاجتماعية يمثل خطوة مفصلية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للمتقاعدين، داعيًا إلى إصدار المراسيم التنظيمية بسرعة.
 
(الوكالة الوطنية)
