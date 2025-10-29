نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة

Advertisement

عقدت العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية بالتعاون مع المؤسسة للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في ، اجتماعًا تشاوريًا ضمن مشروع "حوار في السياسات الوطنية من أجل الإصلاح"، لمناقشة آليات إصلاح نظام التقاعد في لبنان.وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة النائب ، النواب ونجاة عون، رئيس عبيد، قضاة وخبراء قانونيون ومنظمات .وأكد مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي المحامي ربيع قيس على ضرورة تطبيق نظام تقاعد متطور يضمن حقوق المتقاعدين، بينما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عبيد على أن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً ويعالج التحديات البنيوية والمالية والحوكمة الضعيفة، مؤكدًا أن ما يُناقش ليس مجرد مسألة تقنية بل خيار مجتمعي يعكس نوع الدولة التي يُراد بناؤها.وأشار النائب بلال عبدالله إلى أهمية تأمين الأمن الاجتماعي للمواطنين، بينما اعتبر النائب ميشال موسى أن قانون الحماية الاجتماعية يمثل خطوة مفصلية لضمان الحد الأدنى من العيش للمتقاعدين، داعيًا إلى إصدار المراسيم التنظيمية بسرعة.