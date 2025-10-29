Advertisement

لبنان

العثور على سيّدة مجهولة الهوية في بعلبك.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:43
Doc-P-1435580-638973531289632572.jpg
Doc-P-1435580-638973531289632572.jpg photos 0
صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:


تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة في العقد الثالث من العمر، موجودة في مخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي، وهي لا تملك أوراقاً ثبوتية، ولم تُفصِح عن مكان إقامتها أو عن اسم أي شخصٍ من أقاربها، ويُرجّح أنّها تُعاني من اضطرابات نفسيّة.
لذلك، يُرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن أي شخص من أقاربها، إبلاغه الحضور إلى فصيلة بعلبك، أو الاتّصال على الرقم: 370546-08، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
