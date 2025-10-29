العثور على سيّدة مجهولة الهوية في بعلبك.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة سيّدة في العقد الثالث من العمر، موجودة في مخفر في وحدة الدّرك الإقليمي، وهي لا تملك أوراقاً ثبوتية، ولم تُفصِح عن مكان إقامتها أو عن اسم أي شخصٍ من أقاربها، ويُرجّح أنّها تُعاني من اضطرابات نفسيّة.لذلك، يُرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن أي شخص من أقاربها، إبلاغه الحضور إلى فصيلة بعلبك، أو الاتّصال على الرقم: 370546-08، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.