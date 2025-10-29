القاضي الحجار يترأس اجتماعاً لتوحيد عمل النيابات العامة ومكافحة الفساد

Advertisement

ترأس التمييزي القاضي جمال اجتماعاً موسعاً في مكتبه بقصر العدل في ، حضره النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، مفوض الحكومة لدى القاضي كلود غانم، والنواب العامون الاستئنافيون في مختلف المحافظات.وتناول الاجتماع انطلاقة عمل النيابات العامة بعد التشكيلات الأخيرة، مع التركيز على توحيد المعايير خاصة في مسألة التوقيف وتفعيل النصوص القانونية لتخفيف الاكتظاظ في السجون. كما ناقش المجتمعون قضايا الموظفين في أقلام النيابات العامة، وتنظيم سوق الموقوفين، وملاحقة الجرائم الكبرى، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتعاون الدولي.وأثنى الحجار على الأداء الإيجابي للنواب العامين منذ بداية السنة القضائية الحالية، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات القضائية، لا سيما في المحافظات التي شهدت دماراً واسعاً نتيجة الاعتداءات .