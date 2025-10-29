24
القاضي الحجار يترأس اجتماعاً لتوحيد عمل النيابات العامة ومكافحة الفساد
Lebanon 24
29-10-2025
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس
النائب العام
التمييزي القاضي جمال
الحجار
اجتماعاً موسعاً في مكتبه بقصر العدل في
بيروت
، حضره النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية
القاضي كلود غانم، والنواب العامون الاستئنافيون في مختلف المحافظات.
وتناول الاجتماع انطلاقة عمل النيابات العامة بعد التشكيلات الأخيرة، مع التركيز على توحيد المعايير خاصة في مسألة التوقيف وتفعيل النصوص القانونية لتخفيف الاكتظاظ في السجون. كما ناقش المجتمعون قضايا الموظفين في أقلام النيابات العامة، وتنظيم سوق الموقوفين، وملاحقة الجرائم الكبرى، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتعاون الدولي.
وأثنى الحجار على الأداء الإيجابي للنواب العامين منذ بداية السنة القضائية الحالية، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات القضائية، لا سيما في المحافظات التي شهدت دماراً واسعاً نتيجة الاعتداءات
الإسرائيلية
.
(الوكالة الوطنية)
على طريق بكركي- حريصا.. ماذا سيجري؟
Lebanon 24
على طريق بكركي- حريصا.. ماذا سيجري؟
13:50 | 2025-10-29
29/10/2025 01:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت
Lebanon 24
حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت
13:43 | 2025-10-29
29/10/2025 01:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي
Lebanon 24
مرقص عرض وسفير البحرين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاعلامي
13:34 | 2025-10-29
29/10/2025 01:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اختتام جلسات المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي.. وهذه أبرز التوصيات
Lebanon 24
اختتام جلسات المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي.. وهذه أبرز التوصيات
13:15 | 2025-10-29
29/10/2025 01:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
Lebanon 24
"اعتراف إسرائيلي جديد" عن "حزب الله".. القناة الـ12 أوردتهُ
13:00 | 2025-10-29
29/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
