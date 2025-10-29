Advertisement

لبنان

القاضي الحجار يترأس اجتماعاً لتوحيد عمل النيابات العامة ومكافحة الفساد

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:04
ترأس النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار اجتماعاً موسعاً في مكتبه بقصر العدل في بيروت، حضره النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والنواب العامون الاستئنافيون في مختلف المحافظات.
وتناول الاجتماع انطلاقة عمل النيابات العامة بعد التشكيلات الأخيرة، مع التركيز على توحيد المعايير خاصة في مسألة التوقيف وتفعيل النصوص القانونية لتخفيف الاكتظاظ في السجون. كما ناقش المجتمعون قضايا الموظفين في أقلام النيابات العامة، وتنظيم سوق الموقوفين، وملاحقة الجرائم الكبرى، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتعاون الدولي.

وأثنى الحجار على الأداء الإيجابي للنواب العامين منذ بداية السنة القضائية الحالية، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات القضائية، لا سيما في المحافظات التي شهدت دماراً واسعاً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24