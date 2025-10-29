Advertisement

لبنان

صدور نتائج المقبولين لرتبة دركي متمرّن في قوى الأمن

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1435600-638973561558092428.jpg
Doc-P-1435600-638973561558092428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدرت نتائج المقبولين لرتبة دركي متمرّن من الذكور والإناث، في المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ.
Advertisement
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
للراغبين بالتطوع برتبة مأمور متمرّن في أمن الدولة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
29/10/2025 20:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور نتائج الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية العامة
lebanon 24
29/10/2025 20:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يخرّج دفعة من المأمورين المتمرنين
lebanon 24
29/10/2025 20:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: تبرير نشاط إيران النووي غير مقبول
lebanon 24
29/10/2025 20:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

مديرية ال

بولين

بولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24