لبنان

إطلاق نار في البداوي.. والقبض على الفاعل

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:54
شهد شارع المدارس في مخيم البداوي شجاراً تحوّل إلى تبادل إطلاق نار بأسلحة فردية، ما اضطر إدارة مدرستي البطوف والرملة إلى صرف التلاميذ خلال فترة ما بعد الظهر حفاظاً على سلامتهم.
وقد تدخلت القوة الأمنية المشتركة وتمكنت من توقيف الشخص الذي افتعل الإشكال، لضمان السيطرة على الوضع ومنع تصعيده.
 
