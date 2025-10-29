إطلاق نار في البداوي.. والقبض على الفاعل

Advertisement

شهد في مخيم البداوي شجاراً تحوّل إلى تبادل إطلاق نار بأسلحة فردية، ما اضطر إدارة مدرستي البطوف والرملة إلى صرف التلاميذ خلال فترة ما بعد الظهر حفاظاً على سلامتهم.وقد تدخلت القوة الأمنية المشتركة وتمكنت من توقيف الشخص الذي افتعل الإشكال، لضمان السيطرة على الوضع ومنع تصعيده.