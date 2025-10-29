اختتام جلسات المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي.. وهذه أبرز التوصيات

توالت اليوم، جلسات عمل "المؤتمر الاقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الارهاب: التحديات وآفاق العمل حول المقاتلين الاجانب"، في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، وكان اليوم الثاني قد شهد الإفتتاح الرسمي للمؤتمر بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، والسادة وزير العدل عادل نصار ووزير الدفاع ميشال منسى وكبار القادة الأمنيين إلى جانب حشد كبير من السفراء العرب والأجانب ورؤساء وممثلي الأجهزة القضائية والخبراء المعنيين بمكافحة الإرهاب في الدول العربية ودول الإتحاد .

وفي اليوم الثالث والأخير من المؤتمر كانت الجلسة الرابعة تحت عنوان "دليل بناء القدرات وتفعيل برامج التدريب بمجال مكافحة الإرهاب"، ويشكّل هذا الدليل الخلاصة العملية لأعمال المؤتمر والدعامة الرئيسية للمتابعة وتعزيز التعاون المستقبلي العربي الأوروبي.



وكان أبو الغيط اشاد في كلمته بحفل الإفتتاح "بالتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإستراتيجي بين المنظّمتين، إذ يعدّ موضوع مكافحة الإرهاب أحد أبرز مجالات التعاون ضمن هذا الحوار من خلال فريق العمل العربي الأوروبي المعني بمكافحة الإرهاب حيث يعتبر مشروع العدالة الجنائية (CT JUST) من أبرز المشاريع التي تمّ العمل عليها ويشكّل نموذجاً متميّزاً للنهج المتكامل في مواجهة التحدّيات الأمنية المشتركة ويعكس التزاماً متبادلاً في دعم العدالة وحماية المجتمعات من خطر التطرّف والإرهاب".





ونوّه أبو الغيط "بدور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في تدشين مرحلة إيجابية من التعاون المشترك في إطار مشروع CT JUST تتمثّل في إطلاق مسارات إستراتيجية عامة أبرزها العمل على صياغة "الدليل الخاص بمكافحة الإرهاب للقضاة وأعضاء النيابة العامة للدول العربية الأعضاء" الذي يعكس جامعة الدول العربية الراسخ بتعزيز الكفاءات القضائية العربية ودعم القدرات الوطنية للدول العربية في إطار سيادة القانون وحقوق الإنسان".





قدّمت جلسة العمل الرابعة شرحاً مسهباً ومداخلات حول وحدات الدليل الخمس: التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب - سلسلة الأدلّة في مكافحة الإرهاب (بالتركيز على الأدّلة الرقمية وحقوق الإنسان)- الجريمة المنظّمة والإرهاب (آليات التمويل وتبادل المصالح داخل السجون) - حماية ضحايا الإرهاب - إدارة المحاكم في مكافحة الإرهاب (القيادة والتواصل الإستراتيجي وإدارة الأزمات)".





الجلسة الختامية





وفي الجلسة الختامية، توجّه رئيس قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية، رئيس الأمانة الفنّية لمجلس وزراء العدل العرب السفير محمد الأمين ولد أكيك "بأسمى آيات الشكر والتقدير من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون على رعايته وحضوره حفل الإفتتاح"، مشيداً "بقيادته الحكيمة" ومتمنياً "للبنان وشعبه الشقيق دوام الإستقرار والتطوّر والإزدهار". كما شكر "القيّمين على كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان لاستضافتهم الكريمة"، مثمناً "جهودهم وتعاونهم في إنجاح المؤتمر".

وتوجّه بالشكر أيضاً الى الإتحاد الأوروبي، مشيداً "بمستوى التعاون" مؤكداً بأن "جامعة الدول العربية لن تألو جهداً من أجل تعزيز هذا التعاون والشراكة لاسيما مع مشروع "CT JUST"، معتبراً بأنها من "أهم الشراكات التي عقدتها الجامعة العربية"، معرباً عن "آمال وتطلّعات الدول العربية بعدم توقّف قطار التعاون الذي انطلق من مدريد منذ أربع سنوات وإلى إيجاد الصيغ اللازمة من أجل استمراره وتعزيزه وتطويره".





وفي الختام أوصى المؤتمر بالتالي:



تكليف "المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية" بإعداد توصيات من ضمن ملخصات جلسات العمل التي عُرضت في المؤتمر على أن تشمل المحاور التالية:



- تكليف المركز بإعداد برامج تدريبية حول دليل بناء القدرات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة الإرهاب.