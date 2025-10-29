على طريق بكركي- حريصا.. ماذا سيجري؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:"ستقوم فرق الأشغال في وجبل ، بإصلاح عطل على خط ضخ المياه على طريق بكركي- أمام مطعم “Pinky”، اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ اليوم 29-10-2025 لغاية الساعة 6:00 من فجر يوم غد الخميس 30-10-2025، حيث سيتمّ قطع السير مكان الأعمال وتحويله على طريق حريصا القديمة (من مستديرة باتجاه مزار ، صعودًا باتجاه وحريصا).يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".