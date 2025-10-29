نُشر مؤخراً.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن "حزب الله"

نقلت صحيفة " تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنَّ " يتحرّك الآن لإعادة بناء قدراته في ".

وذكر المسؤولان شرط عدم هويتهما أن " تعتبر هذه الجهود انتهاكات لوقف إطلاق النار، ولهذا السبب كثفت هجماتها ضدّ لبنان".



وفي وقتٍ سابق، قال الجيش الإسرائيليّ إن "حزب الله يحتفظ بالبنية التحتية العسكرية، ويواصل محاولات تهريب الأسلحة ويشارك في تدريبات عسكرية مستمرة، وهي كلها أمور يعتبرها انتهاكات لوقف إطلاق النار".



كذلك، تقول الصحيفة إن "المسؤولين اللبنانيين يرون أنّ الضربات ، التي اتسع نطاقها وكثافتها، تعطي حزب الله ذريعة للتمسك بأسلحته".



واستهدفت إسرائيل قادة حزب الله وبنيته التحتية العسكرية، كما وسّعت نطاق هجماتها في الأسابيع الأخيرة لتشمل مواقع مدنية، مثل مصانع الإسمنت ومستودعات المعدات الثقيلة، التي تقول إن الحزب يستخدمها لإعادة بناء قدراته، بحسب "نيويورك تايمز".