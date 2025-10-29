Advertisement

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:– سميه ديب (مواليد عام 2009، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 28-10-2025، منزل ذويها الكائن في محلة شارع عزمي/ ، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.