لبنان

قاصر خرجت من منزل ذويها ولم تعد… و"الأمن" يعمّم صورتها

Lebanon 24
29-10-2025 | 14:16
Doc-P-1435666-638973659824795852.jpg
Doc-P-1435666-638973659824795852.jpg photos 0
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
– سميه ديب الموصل (مواليد عام 2009، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 28-10-2025، منزل ذويها الكائن في محلة شارع عزمي/ طرابلس، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
