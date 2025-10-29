Advertisement

لبنان

رصاص كثيف عند الحدود بين لبنان وسوريا.. فيديو يوثق

Lebanon 24
29-10-2025 | 15:09
A-
A+
Doc-P-1435680-638973691516950984.jpg
Doc-P-1435680-638973691516950984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُجل، مساء اليوم الأربعاء، سماع إطلاق نار كثيف في قرى وبلدات وادي خالد الحدودية جهة منطقة البقيعة اللبنانية - شمال لبنان.
 

وذكرت المعلومات أن مصدر إطلاق النار هو الجانب السوري، مشيرة إلى أنّ الرصاص تم إطلاقه بمناسبة تشييع أحد الشبان من بلدة العريضة السورية المحاذية للبقيعة.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثة عند الحدود.. رصاصٌ إسرائيلي يطال لبنانيين!
lebanon 24
30/10/2025 04:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": رصاصٌ إسرائيليّ كثيف يستهدفُ أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان
lebanon 24
30/10/2025 04:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": رصاصٌ إسرائيليّ كثيف يستهدفُ أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان
lebanon 24
30/10/2025 04:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": رصاص إسرائيلي كثيف يستهدف أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان
lebanon 24
30/10/2025 04:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24

شمال لبنان

وادي خالد

اللبنانية

lebanon

السورية

خالد ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2025-10-29
19:34 | 2025-10-29
18:05 | 2025-10-29
17:42 | 2025-10-29
17:30 | 2025-10-29
16:45 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24