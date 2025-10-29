رصاص كثيف عند الحدود بين لبنان وسوريا.. فيديو يوثق

سُجل، مساء اليوم الأربعاء، سماع إطلاق نار كثيف في قرى وبلدات وادي خالد الحدودية جهة منطقة البقيعة اللبنانية - شمال لبنان.
وذكرت المعلومات أن مصدر إطلاق النار هو الجانب السوري، مشيرة إلى أنّ الرصاص أُطلق بمناسبة تشييع أحد الشبان من بلدة العريضة السورية المحاذية للبقيعة.… pic.twitter.com/4TGvBiqxuB
