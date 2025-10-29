Advertisement

لبنان

مأساة في مستشفى لبنانيّ.. سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة

Lebanon 24
29-10-2025 | 15:19
توفّي رجل مسنّ، إثر سقوطه مساء اليوم الأربعاء، من شرفة الطابق الرابع في المستشفى الإسلامي الكائن في محلة شارع عزميطرابلس.
وأفادت المعلومات أن الحادثة وقعت أثناء وجوده داخل المستشفى، حيث فارق الحياة على الفور متأثراً بإصابته البليغة.


وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
