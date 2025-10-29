Advertisement

لبنان

بالأرقام.. اكتشفوا عدد "ولادات ووفيات لبنان" في يومٍ واحد

Lebanon 24
29-10-2025 | 15:40
نشرَ موقع "worldpopulationreview" بياناتٍ جديدة مُحدثة أظهرت أرقاماً جديدة عن لبنان ووضع السكان فيه خلال يومٍ واحد، وهو 28 تشرين الأول 2025.
الأرقام أظهرت أنّ عدد سكان لبنان بلغ 5,864,533، في حين أنّ عدد المواليد سجل ارتفاعاً يوم 28 تشرين الأول ليبلغ 253 في اليوم المذكور، بينما عدد الوفيات شهد انخفاضاً ليسجل 98 حالة يوم 28 تشرين الأول. 

الموقع قال إنه يوم 28 تشرين الأول الجاري، سجل لبنان ولادة واحدة كل 5.7 دقائق، بينما سجل وفاة شخص واحد كل 14.7 دقيقة. 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24