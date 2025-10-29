بالأرقام.. اكتشفوا عدد "ولادات ووفيات لبنان" في يومٍ واحد

نشرَ موقع "worldpopulationreview" بياناتٍ جديدة مُحدثة أظهرت أرقاماً جديدة عن ووضع السكان فيه خلال يومٍ واحد، وهو 28 تشرين الأول 2025.

الأرقام أظهرت أنّ عدد بلغ 5,864,533، في حين أنّ عدد المواليد سجل ارتفاعاً يوم 28 تشرين الأول ليبلغ 253 في اليوم المذكور، بينما عدد الوفيات شهد انخفاضاً ليسجل 98 حالة يوم 28 تشرين الأول.



الموقع قال إنه يوم 28 تشرين الأول الجاري، سجل لبنان ولادة واحدة كل 5.7 دقائق، بينما سجل وفاة شخص واحد كل 14.7 دقيقة.

