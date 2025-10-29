Advertisement

لبنان

في لبنان.. مبنى "مدرسة" وكرٌ للمخدرات!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-10-2025 | 16:11
علم "لبنان24" أنّ مختلف أوكار المخدرات في مخيم شاتيلا باتت تحت سلطة قوات الأمن الوطني الفلسطيني التي عزّزت وجودها في المخيّم منذ الساعات الماضية.
وذكرت المعلومات أن تُجار المخدرات لاذوا بالفرار تاركين وراءهم الأوكار التي تحصنوا بها، كاشفة أن أحد الأماكن الذي استخدمه التجار سابقاً كان مدرسة عائدة لـ"الأونروا" وتسمى مدرسة الجليل.
 

إلى ذلك، نفت المعلومات ما يُثار عن حصول توتر في مخيم برج البراجنة وسط حديث عن هروب التجار إليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
