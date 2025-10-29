في لبنان.. مبنى "مدرسة" وكرٌ للمخدرات!

علم " " أنّ مختلف أوكار المخدرات في مخيم باتت تحت سلطة الفلسطيني التي عزّزت وجودها في المخيّم منذ الساعات الماضية.

Advertisement



وذكرت المعلومات أن تُجار المخدرات لاذوا بالفرار تاركين وراءهم الأوكار التي تحصنوا بها، كاشفة أن أحد الأماكن الذي استخدمه التجار سابقاً كان مدرسة عائدة لـ"الأونروا" وتسمى مدرسة .