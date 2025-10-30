إنقسام في صفوف مناصري نائب حالي

Advertisement

كشفت مصادر مطّلعة عن حالة استياء متزايدة لدى الشعبية لأحد النواب الحاليين، على خلفية مواقفه السياسية الأخيرة التي وُصفت في أوساط مناصريه بأنها "تراجع عن مبادئ أساسية كان يتمسّك بها لسنوات".وبحسب المصادر نفسها، فإنّ جزءاً واسعاً من مؤيّدي النائب يعتبر أنّ ما قام به لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، رغم تفهّمهم للضغوط السياسية وطبيعة المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنّون أن يبقى أكثر توازناً في مقارباته، وألا يذهب "تمامًا إلى المقلب الآخر".وأفادت المصادر أنّ عدداً من المناصرين توقّفوا عن القيام بزياراتهم الدورية إلى ، بعدما شعروا بأنّ ما جمعهم به كان قائماً على مبادئ ثابتة في المفصلية، وهم لا يزالون على قناعاتهم السابقة، ما جعل التفاهم معه اليوم صعباً.وتساءلت الأوساط عن مستقبل هذا النائب في الاستحقاق النيابي المقبل في حال حصوله، خصوصاً إذا قرّر جزء من قاعدته الشعبية اعتراضه عبر صناديق الاقتراع أو عبر الاصطفاف في مواقع مواجهة.