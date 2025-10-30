Advertisement

لبنان

إنقسام في صفوف مناصري نائب حالي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:30
كشفت مصادر مطّلعة عن حالة استياء متزايدة لدى القاعدة الشعبية لأحد النواب الحاليين، على خلفية مواقفه السياسية الأخيرة التي وُصفت في أوساط مناصريه بأنها "تراجع عن مبادئ أساسية كان يتمسّك بها لسنوات". 
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ جزءاً واسعاً من مؤيّدي النائب يعتبر أنّ ما قام به لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، رغم تفهّمهم للضغوط السياسية وطبيعة المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنّون أن يبقى أكثر توازناً في مقارباته، وألا يذهب "تمامًا إلى المقلب الآخر". 
وأفادت المصادر أنّ عدداً من المناصرين توقّفوا عن القيام بزياراتهم الدورية إلى مكتب النائب، بعدما شعروا بأنّ ما جمعهم به كان قائماً على مبادئ ثابتة في القضايا المفصلية، وهم لا يزالون على قناعاتهم السابقة، ما جعل التفاهم معه اليوم صعباً.
وتساءلت الأوساط عن مستقبل هذا النائب في الاستحقاق النيابي المقبل في حال حصوله، خصوصاً إذا قرّر جزء من قاعدته الشعبية التعبير عن اعتراضه عبر صناديق الاقتراع أو عبر الاصطفاف في مواقع مواجهة.
 
المصدر: لبنان 24
