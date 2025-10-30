Advertisement

لبنان

في البداوي.. سقوط عامل أثناء عمله في ورشة بناء (صور)

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:36
تعرّض عامل لإصابة إثر سقوطه من أرجوحة أثناء عمله في ورشة بناء في منطقة البداوي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وهرعت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث قدّمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى أحد المستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.
 
 
 
