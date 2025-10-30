في البداوي.. سقوط عامل أثناء عمله في ورشة بناء (صور)

Advertisement

تعرّض عامل لإصابة إثر سقوطه من أرجوحة أثناء عمله في ورشة بناء في منطقة البداوي، وفق ما أفادت مندوبة " ".وهرعت فرق الإسعاف في اللبناني إلى المكان، حيث قدّمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى أحد المستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.