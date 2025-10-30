Advertisement

لبنان

سلام يدين التوغّل الإسرائيلي في بليدا: اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة وسيادتها

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:22
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.
‏واذ تقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه، أكد تضامنه الكامل مع اهل الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها. 
واكد ان الحكومة تتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا.
 
