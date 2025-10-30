سلام يدين التوغّل الإسرائيلي في بليدا: اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة وسيادتها

Advertisement

اعتبر رئيس الحكومة ان التوغل في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات وسيادتها.‏واذ تقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه، أكد تضامنه الكامل مع اهل الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت وسلطتها.واكد ان الحكومة تتابع الضغط مع والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من اراضينا.