لتعزيز جودة وموثوقية إمدادات الطاقة.. توقيع شراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومؤسسة كهرباء لبنا

مع إدخال التعداد الصافي (net metering) عبر إنتاج الطاقة المتجددة، أصبحت الإجراءات المحسّنة لربط الشبكة وتعزيز محاكاة أنظمة الطاقة من المكونات الرئيسية لضمان جودة وموثوقية الطاقة التي تنقلها (EDL). استجابةً لهذه التحديات الناشئة، وقّعت مؤسسة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) محضر مناقشات لمشروع "تطوير القدرات التحليلية واستقرار نظام الطاقة".، وذلك في احتفال أُقيم بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥أقيم الحدث بحضور السفير الياباني لدى السيد ماسايوكي ماغوشي، وممثل JICA الأول السيد نوزومو كاميا، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مجلس إدارتها , المهندس كمال الحايك، وعدد من مديري ومهندسي المؤسسة.يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مهندسي مؤسسة كهرباء لبنان في مجال محاكاة أنظمة الطاقة (PSS/E) وربط الشبكات الخاصة بالطاقة المتجددة، وذلك من خلال تدريب مهندسي المؤسسة في ، وتوفير دعم مستمر من الخبراء اليابانيين، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالمعدات والبرمجيات الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.أشار سعادة السيد ماسايوكي ماغوشي إن "انطلاقاً من وحدة اليابان، نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع لبنان لبناء قطاع طاقة أقوى يدعم السلام والاستقرار ومستقبل أكثر إشراقاً للشعب اللبناني"وأكد المهندس كمال الحايك مؤسسة كهرباء لبنان للإصلاحات اللازمة ولتحسين جودة الخدمات، مشيراً أن المشروع تم تصميمه "بطريقة تستجيب مباشرة لأولوياتنا ومتطلباتنا التقنية"، وأنه "من خلال هذه الجهود، لن يكتسب مهندسونا كفاءات تقنية جديدة فحسب، بل سيضعون أيضًا الأساس لتحقيق تقدم مستدام في قطاع الطاقة في لبنان".من جانبه، سلّط السيد نوزومو كاميا الضوء على مكونات المشروع، مشيداً بالقيادة القوية والالتزام الكبير لمؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه في تنفيذ الإصلاحات، وبـ تفانيهما الكبير في إنجاح هذا التعاون المشترك.