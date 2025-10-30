Advertisement

لبنان

وزير الداخلية تعليقا على ما حدث في بليدا: هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:27
شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده"، معتبرا أن "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".
وشدد الحجار على "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة".

وأكد الحجار وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة.
 
