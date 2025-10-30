وزير الداخلية تعليقا على ما حدث في بليدا: هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

Advertisement

شجب والبلديات في بيان، "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو بحق موظف بلدية بليدا سلامة، بإطلاق النار عليه داخل أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده"، معتبرا أن "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".وشدد على "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة".وأكد الحجار وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة.