في جدرا... مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق ، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تنفّذها القطعات المختصّة في ، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم التزوير في محلة جدرا، ويدعى:ا. ط. (مواليد عام 1969، لبناني)بحقه خمس مذكرات عدلية بجرائم تزوير واستعمال مزوّر.بعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمينٍ محكمٍ في المحلة المذكورة.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، مضيفًا أنّه أقدم في وقتٍ سابق على سرقة مبلغ 6000 دولار أميركي من صاحب محلّ مخصّص لبيع اكسسوارات الطاقة الشمسية في محلة البربير.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة المختص.