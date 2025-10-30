Advertisement

لبنان

"الاتحاد السرياني" يدعو مباشرة السلام تحت رعاية أميركية

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:14
عقد المكتب السياسي والمجلس المركزي في حزب "الاتحاد السرياني" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب إبراهيم مراد، وتم خلاله بحث التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ولا سيّما زيارة الموفدة الأميركية الخاصة ومدير المخابرات المصرية إلى بيروت، وما حملته من رسائل وتحذيرات دولية للحفاظ على استقرار لبنان ومنع انزلاقه إلى حرب جديدة.
وأكد الحزب أن تمسّك حزب الله بسلاحه تحت ذريعة الدفاع عن لبنان والجنوب هو افتراء وتضليل، مشددًا على أن السلاح لم يحمِ قادة الحزب ولا البيئة اللبنانية، بل أدى إلى جرّ الويلات على اللبنانيين، وضرب الاقتصاد، وتدمير مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها. كما اعتبر أن إعلان حزب الله استعادة قدراته العسكرية واللوجستية يشكّل تحديًا للدولة اللبنانية وللقرارات الدولية ويمنح إسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها، ما يعرّض لبنان لخطر الدمار الشامل والانهيار الكامل.
ودعا الحزب إلى تطبيق القرارات الدولية تحت الفصل السابع، واستعانة الدولة بقوات دولية فاعلة لمساندة الجيش اللبناني في بسط سلطته على كامل الأراضي وحماية سيادة الدولة وكرامة شعبها. كما شدّد على ضرورة الانخراط في عملية سلام مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، أسوة بالدول العربية التي اختارت طريق السلام والتنمية والازدهار بدل الحروب والدمار.
وفي ما يتعلق بالمغتربين، طالب الحزب بتمكين اللبنانيين في الخارج من ممارسة حقهم الكامل في الاقتراع لجميع مقاعد المجلس النيابي (128 نائبًا)، مؤكدًا أن تخصيص ستة مقاعد فقط يشكّل مساسًا بمبدأ المساواة وتهميشًا لشريحة تمثل خزان لبنان الاقتصادي الحقيقي.
وختم الحزب بالتأكيد على أن تردّد الدولة وتواطؤ بعض القوى مع سلاح الحزب هما السبب الأساسي لاستمرار الانهيار والعزلة، وأن القرار الوطني الجريء وحده يعيد للبنان سيادته وشرعيته الدولية ويضعه على طريق السلام والاستقرار الدائم.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24