"الاتحاد السرياني" يدعو مباشرة السلام تحت رعاية أميركية

عقد والمجلس المركزي في حزب "الاتحاد السرياني" اجتماعه الدوري برئاسة إبراهيم مراد، وتم خلاله بحث التطورات السياسية والأمنية في والمنطقة، ولا سيّما زيارة الموفدة الأميركية الخاصة ومدير المخابرات إلى ، وما حملته من رسائل وتحذيرات دولية للحفاظ على استقرار لبنان ومنع انزلاقه إلى حرب جديدة.وأكد الحزب أن تمسّك بسلاحه تحت ذريعة الدفاع عن لبنان والجنوب هو افتراء وتضليل، مشددًا على أن السلاح لم يحمِ قادة الحزب ولا البيئة ، بل أدى إلى جرّ الويلات على اللبنانيين، وضرب الاقتصاد، وتدمير مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها. كما اعتبر أن إعلان حزب الله استعادة قدراته العسكرية واللوجستية يشكّل تحديًا للدولة اللبنانية وللقرارات الدولية ويمنح الذرائع لمواصلة اعتداءاتها، ما يعرّض لبنان لخطر الدمار الشامل والانهيار الكامل.ودعا الحزب إلى تطبيق القرارات الدولية تحت الفصل السابع، واستعانة الدولة بقوات دولية فاعلة لمساندة في بسط سلطته على كامل الأراضي وحماية سيادة الدولة وكرامة شعبها. كما شدّد على ضرورة الانخراط في عملية سلام مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، أسوة بالدول العربية التي اختارت طريق السلام والتنمية والازدهار بدل الحروب والدمار.وفي ما يتعلق بالمغتربين، طالب الحزب بتمكين اللبنانيين في الخارج من ممارسة حقهم الكامل في الاقتراع لجميع مقاعد المجلس النيابي (128 نائبًا)، مؤكدًا أن تخصيص ستة مقاعد فقط يشكّل مساسًا بمبدأ المساواة وتهميشًا لشريحة تمثل خزان لبنان الاقتصادي الحقيقي.وختم الحزب بالتأكيد على أن تردّد الدولة وتواطؤ بعض القوى مع سلاح الحزب هما السبب الأساسي لاستمرار الانهيار والعزلة، وأن القرار الوطني الجريء وحده يعيد للبنان سيادته وشرعيته الدولية ويضعه على طريق السلام والاستقرار الدائم.