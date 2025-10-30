Advertisement

لبنان

بالصورة: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق السراي الحكومي

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:39
حلّق للطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الخميس فوق اجواء السرايا الحكومية في بيروت.
إسرائيل

بيروت

