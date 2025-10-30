في البقاع.. إزالة شباك الصيد غير القانوني

Advertisement

- إزالة نحو 7975 متراً من شباك الإبادة المستخدمة في الصيد غير القانوني.

- تحرير عدد كبير من الطيور العالقة، وتوثيق مئات الطيور النافقة بسبب الصيد الجائر.

- مصادرة أجهزة نداء إلكترونية، بطاريات، كابلات، وألواح شمسية تُستخدم لشحن هذه الأجهزة.

نفّذ فريق العمليات المشترك في وحدة MESHC – SPNL – CABS بالتعاون مع مفرزة استقصاء سلسلة مهمات ميدانية في مناطق البقاع ، شملت القاع، مشاريع القاع، ، جبولة، الجديدة وماسا.وأدت هذه العمليات إلى:تابعت الجهات المعنية الملف مع لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.