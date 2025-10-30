Advertisement

لبنان

في البقاع.. إزالة شباك الصيد غير القانوني

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:39
Doc-P-1435880-638974177440762725.png
Doc-P-1435880-638974177440762725.png photos 0
نفّذ فريق العمليات المشترك في وحدة MESHC – SPNL – CABS بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع سلسلة مهمات ميدانية في مناطق البقاع الشمالي، شملت القاع، مشاريع القاع، عرسال، جبولة، الجديدة وماسا.
وأدت هذه العمليات إلى:
- إزالة نحو 7975 متراً من شباك الإبادة المستخدمة في الصيد غير القانوني.
- تحرير عدد كبير من الطيور العالقة، وتوثيق مئات الطيور النافقة بسبب الصيد الجائر.
- مصادرة أجهزة نداء إلكترونية، بطاريات، كابلات، وألواح شمسية تُستخدم لشحن هذه الأجهزة.

تابعت الجهات المعنية الملف مع القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
 
