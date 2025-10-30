عبدالله والأسمر.. اجتماع حول حقوق العاملين في البلديات

عقد في مكتب النائب اجتماعاً ضم رئيس ورئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات علي رستم، إضافة إلى ممثلين عن التجمعات العمالية.

Advertisement

وتركز على تنسيب العاملين في البلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصحي، حيث أكّد النائب متابعته لقانون الاقتراح المعروض على المجلس، وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق لضمان حقوق العاملين.

(الوكالة الوطنية)