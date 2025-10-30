Advertisement

لبنان

عبدالله والأسمر.. اجتماع حول حقوق العاملين في البلديات

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:45
عقد في مكتب النائب بلال عبد الله اجتماعاً ضم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات علي رستم، إضافة إلى ممثلين عن التجمعات العمالية.
وتركز النقاش على تنسيب العاملين في البلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصحي، حيث أكّد النائب عبد الله متابعته لقانون الاقتراح المعروض على المجلس، وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق لضمان حقوق العاملين.
 
(الوكالة الوطنية)
