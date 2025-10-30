Advertisement

لبنان

معلقاً على الاعتداء في بليدا.. الرئيس عون: على لجنة "الميكانيزم" الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل الضغط على إسرائيل

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:55
طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباح اليوم في قصر بعبدا تصدي الجيش لاي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين. واطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل ليل امس في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة  خلال قيامه بواجبه  المهني. 
واعتبر الرئيس عون ان هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الاسرائيلية العدوانية ، اتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية .
على صعيد آخر ، اطلع الرئيس عون  من العماد هيكل على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا  ، لاسيما بعد تسليم ٦ من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار  . وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل ، بالتزامن مع  تشدد القوى الامنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.
