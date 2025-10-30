26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلقاً على الاعتداء في بليدا.. الرئيس عون: على لجنة "الميكانيزم" الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل الضغط على إسرائيل
Lebanon 24
30-10-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل
صباح اليوم
في
قصر بعبدا
تصدي الجيش لاي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي
اللبنانية
وسلامة المواطنين. واطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل
الإسرائيلي
الذي حصل ليل امس في بلدة بليدا واستشهاد احد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني.
Advertisement
واعتبر
الرئيس عون
ان هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الاسرائيلية العدوانية ، اتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض إلا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على اسرائيل ودفعها إلى
التزام
مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية .
على صعيد آخر ، اطلع الرئيس عون من العماد هيكل على نتائج التحقيقات الجارية في مقتل الشاب ايليو ابو حنا برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا ، لاسيما بعد تسليم ٦ من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار . وشدد الرئيس عون على ضرورة المضي في التحقيقات لجلاء حقيقة ما حصل ، بالتزامن مع تشدد القوى الامنية في منع المظاهر المسلحة وملاحقة المرتكبين والمتورطين.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون : على لجنة "الميكانيزم" الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل الضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكها السيادة اللبنانية
Lebanon 24
الرئيس عون : على لجنة "الميكانيزم" الا تكتفي بتسجيل الوقائع بل الضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكها السيادة اللبنانية
30/10/2025 13:12:34
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يطالب "الميكانيزم" بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها..وكليرفيلد يتعهّد "باداء مختلف"
Lebanon 24
لبنان يطالب "الميكانيزم" بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها..وكليرفيلد يتعهّد "باداء مختلف"
30/10/2025 13:12:34
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية: الاعتداء على بلدية بليدا واستشهاد موظف فيها يندرج ضمن الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد المدنيين
Lebanon 24
رئيس الجمهورية: الاعتداء على بلدية بليدا واستشهاد موظف فيها يندرج ضمن الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد المدنيين
30/10/2025 13:12:34
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة تستوضح لجنة "الميكانيزم" عن حركة المسيّرات الاسرائيلية
Lebanon 24
الرئاسة تستوضح لجنة "الميكانيزم" عن حركة المسيّرات الاسرائيلية
30/10/2025 13:12:34
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون
قائد الجيش
صباح اليوم
الإسرائيلي
قصر بعبدا
الجمهوري
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان أمام تهديد.. قراءة عسكرية تكشف "سيناريو التصعيد"
Lebanon 24
لبنان أمام تهديد.. قراءة عسكرية تكشف "سيناريو التصعيد"
07:00 | 2025-10-30
30/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
Lebanon 24
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
06:54 | 2025-10-30
30/10/2025 06:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل
Lebanon 24
الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل
06:44 | 2025-10-30
30/10/2025 06:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
Lebanon 24
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
06:44 | 2025-10-30
30/10/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
Lebanon 24
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
06:34 | 2025-10-30
30/10/2025 06:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-10-30
لبنان أمام تهديد.. قراءة عسكرية تكشف "سيناريو التصعيد"
06:54 | 2025-10-30
اعتصام للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي
06:44 | 2025-10-30
الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل
06:44 | 2025-10-30
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
06:34 | 2025-10-30
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
06:30 | 2025-10-30
خريجو اختصاص المرور: إصلاح معلّق على ورق الدولة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24