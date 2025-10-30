#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية وفتحة نفق تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة المحمودية بجنوب لبنان.



🔸يشكل وجود هذه البنى التحتية في المنطقة خرقًا للتفاهمات…

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس" أنّ "الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية وفتحة نفق تابعة لـ" " في منطقة المحمودية بجنوب ".وتابع: يشكل وجود هذه البنى التحتية في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين ولبنان، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على .