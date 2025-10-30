Advertisement

ادرعي: استهدفنا بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في المحمودية (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:59
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس" أنّ "الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية وفتحة نفق تابعة لـ"حزب الله" في منطقة المحمودية بجنوب لبنان".
وتابع: يشكل وجود هذه البنى التحتية في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
 
 
افيخاي ادرعي

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

افيخاي

