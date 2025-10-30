تكسير عدد من القبور في جبانة بلدة مركبا.. والأهالي غاضبون

أقدم مجهولون اليوم الخميس على تكسير عدد من القبور في مقبرة بلدة مركبا الجنوبية، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين أهالي البلدة الذين اعتبروا أن ما جرى يشكّل اعتداءً صارخًا على حرمة الموتى ومقدسات البلدة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement