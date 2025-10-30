Advertisement

لبنان

رصد إعادة تركيب كاميرات ومعدات تنصت إسرائيلية مقابل ميس الجبل

Lebanon 24
30-10-2025 | 05:49
رصدت مندوبة "لبنان 24"  مقابل ميس الجبل، وتحديدًا على مقربة من موقع المنارة، منطقة "كروم بو العلا" قيام القوات الإسرائيلية بإعادة تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت كانت قد تضررت خلال الحرب الأخيرة.
وأفادت  بأن رافعة كانت موجودة الى جانب عامود التجسس، حيث تم استخدامها لتركيب الأجهزة مجدداً، في خطوة تعكس استمرار النشاط الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.
المصدر: "لبنان 24"
