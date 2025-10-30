رصد إعادة تركيب كاميرات ومعدات تنصت إسرائيلية مقابل ميس الجبل

رصدت مندوبة " " مقابل ، وتحديدًا على مقربة من موقع ، منطقة "كروم بو " قيام القوات بإعادة تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت كانت قد تضررت خلال الحرب الأخيرة.

وأفادت بأن رافعة كانت موجودة الى جانب عامود التجسس، حيث تم استخدامها لتركيب الأجهزة مجدداً، في خطوة تعكس استمرار النشاط الأمني والاستخباراتي على الحدود الجنوبية.