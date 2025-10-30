Advertisement

لبنان

في جويا.. ختم مسلخ بالشمع الأحمر

Lebanon 24
30-10-2025 | 05:49
قام فريق مشترك من مصالح الاقتصاد والصحة والزراعة بالكشف الميداني والفني على أحد المسالخ في محلة جويا–دبعال، بمؤازرة جهاز أمن الدولةالمديرية الإقليمية ومكتب صور، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى.
وتبيّن بنتيجة الجولة أنّ المسلخ لا يستوفي أدنى المعايير والشروط الصحية المطلوبة. وبناءً على إشارة المدّعي العام للجنوب القاضي زاهر حمادة، تمّ  ختم المسلخ بالشمع الأحمر.
