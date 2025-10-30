في جويا.. ختم مسلخ بالشمع الأحمر

Advertisement

قام فريق مشترك من مصالح الاقتصاد والصحة والزراعة بالكشف الميداني والفني على أحد المسالخ في محلة جويا–دبعال، بمؤازرة – ومكتب صور، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى.وتبيّن بنتيجة الجولة أنّ المسلخ لا يستوفي أدنى المعايير والشروط الصحية المطلوبة. وبناءً على إشارة المدّعي العام للجنوب القاضي ، تمّ ختم المسلخ بالشمع الأحمر.