بري: ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي لا يمكن لجمه بالإدانة

تعليقاً على العدوان المتمادي على وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا وإغتيال أحد موظفي المجلس البلدي إبراهيم سلامي بدم بارد، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش واليونيفيل ومنعهما من القيام بدورهما، قال دولة : إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحاً على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وإنتهاك أجواء العاصمة وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الإستباحة للسيادة الوطنية وقرارات ، بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة.

وأضاف الرئيس : إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين إستحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم.

وختم الرئيس بري: الرحمة للشهيد سلامي، والصبر والسلوان لعائلته، وتحية إعتزاز وتقدير لأبناء بلدة بليدا وكافة القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.