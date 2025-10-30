Advertisement

لبنان

بري: ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي لا يمكن لجمه بالإدانة

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:21
تعليقاً على العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا وإغتيال أحد موظفي المجلس البلدي إبراهيم سلامي بدم بارد، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش واليونيفيل ومنعهما من القيام بدورهما، قال دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري: إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحاً على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وإنتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الإستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة، بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة.
وأضاف الرئيس بري: إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين إستحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم.
وختم الرئيس بري: الرحمة للشهيد سلامي، والصبر والسلوان لعائلته، وتحية إعتزاز وتقدير لأبناء بلدة بليدا وكافة القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24