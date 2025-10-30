Advertisement

لبنان

اجتماع لمجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان.. هذا ما صدر عنه

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1435926-638974242556697322.png
Doc-P-1435926-638974242556697322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعا للتداول في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الموظفين ومطالبهم المحقة بعد استلام مجلس الادارة مهامه في آب الماضي.
Advertisement

وفي هذا السياق يؤكد مجلس النقابة ان موظفي التلفزيون الذين انتظروا طويلا، تعيين مجلس إدارة يشد من أزرهم، ويقدر صمودهم في الشركة الوطنية في أحلك الظروف، ويسهر على تطوير ظروف العمل، يستغربون وتستغرب نقابتهم أشد الاستغراب إصرار بعض أعضاء مجلس الادارة على استهداف الموظفين، كل الموظفين، وتحميلهم مسؤولية ما حصل من تراجع وانهيار في الشركة، هم الذين لم يقصروا يوما في أداء واجبهم إيمانا منهم برسالة هذا الصرح الوطني.

وإزاء ذلك يهم النقابة تسجيل الملاحظات التالية:

أولا - كنا نأمل من بعض الأعضاء غير المتفرغين أن يتفرغوا لحشد الدعم من خارج الشركة واستنهاض الطاقات وهي كثيرة داخلها، وأن يساهموا في وضع خطة للنهوض، بدل أن يتلهوا بتعميم التهم على الموظفين في مجالسهم واطلالاتهم الإعلامية غير الموفقة. وظناً منهم بهدر خبراتهم المهنية في غير مكانها الصحيح، من قبيل البحث عن أدوار خارج صلاحياتهم او السعي خلف مصالح شخصية.

ثانياً - نحن مع محاسبة كل فاسد ولمعرفة أسباب تراجع الشركة الأجدى ببعض الأعضاء سؤال الإدارات المتعاقبة التي تقاعست عن أداء دورها طوال ٢٤ عاما، في إعادة الحياة للتلفزيون الوطني.

ثالثا - واذ نشكر وزير الاعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الإدارة اليسار نداف على جهودهما وتعاونهما المستمر ، نأمل منهما التوضيح للأعضاء المعنيين حدود مهامهم، كما نتوقع منهم وقف استهداف الموظفين الذين يعلون كراماتهم على أي اعتبار !

رابعا- إن رواتب الموظفين خط أحمر وأي تأخير في صرفها ينعكس سلبا على أوضاع الموظف وادائهم في العمل وبالتالي لا يمكن للنقابة التغاضي عن أي تأخير من دون اتخاذ أي موقف في الوقت المناسب، على أمل عدم وضع عصي في دواليب الإنطلاقة الجديدة لتلفزيون الوطن.
مواضيع ذات صلة
نقابة مستخدمي الضمان تُحذّر: لا لتمديد براءة الذمة لشركتَي الخليوي
lebanon 24
30/10/2025 21:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع
lebanon 24
30/10/2025 21:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نداف هنّأت نقابة العاملين المنتخبة في "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
30/10/2025 21:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان يحذّر من فوضى تسعير الخضروات والفاكهة
lebanon 24
30/10/2025 21:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الشركة الوطنية

مجلس الإدارة

مجلس النقابة

بول مرقص

على أمل

الملاح

لبنان

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24