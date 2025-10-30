Advertisement

لبنان

اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:34
 إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير السفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا، حيث تم البحث بآخر المستجدات في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين لبنان والبرازيل.
