لبنان

الجيش يفجّر صاروخا بالتعاون مع اليونيفيل

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:44
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ الصوت الذي سُمِع في اجواء ساحل القطاع الغربي ناجم عن تفجير صاروخ من قِبل الجيش و اليونيفيل.
