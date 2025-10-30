Advertisement

لبنان

عون بحث مع الوفود سبل تعزيز التنمية والعلاقات الدبلوماسية

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:15
اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال سلسلة لقاءات في القصر الجمهوري، على عدد من الملفات الدبلوماسية والتنموية والرياضية.
فقد عرض مع المدير العام الجديد للمعهد العربي للتخطيط في الكويت، الدكتور عادل عبدالله الوقيان، نشاطات المعهد وبرامجه التدريبية والدورات التي ينظمها لتعزيز قدرات العاملين في مجالات التنمية والتخطيط.

كما تسلّم الرئيس عون من وزيرة الشباب والرياضة، السيدة نورا بيرقداريان، كتاب تهنئة من كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا أرام الأول، لمناسبة مرور ثلاثين عامًا على انتخابه، مشيدًا بالدور الوطني والروحي الذي يضطلع به.

وفي الإطار الرياضي، استقبل الرئيس عون رئيس بلدية برج حمود، مارديغ بوغوسيان، الذي أطلعه على التحضيرات الجارية لإعادة تأهيل ملعب برج حمود البلدي بما يتوافق مع المواصفات الأولمبية الحديثة.

كما التقى رئيس الجمهورية خمسة سفراء لبنانيين جدد تم تعيينهم في الخارج، حيث زوّدهم بتوجيهاته لتعزيز العلاقات مع الدول المعتمدين لديها ورعاية شؤون اللبنانيين في الاغتراب.
والسفراء هم: جيسكار خوري (جنوب أفريقيا)، برناديت العجيل (كولومبيا)، بشير طوق (كندا)، وليد منقاره (هولندا)، وعلي الصالح (رومانيا).
