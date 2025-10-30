Advertisement

لبنان

كلمة لنعيم قاسم في هذا الموعد

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1435949-638974281254500476.jpg
Doc-P-1435949-638974281254500476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحدث الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم يوم غد الجمعة 31/10/2025، عند الساعة 03:00 بعد الظهر، في افتتاح "سوق أرضي" للمونة والمنتوجات الزراعية والحرفية 2025، وذلك في مجمع سيد الشهداء (ع) الرويس - الضاحية الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلمة مرتقبة لنعيم قاسم في هذا الموعد
lebanon 24
30/10/2025 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لنعيم قاسم الأسبوع المُقبل
lebanon 24
30/10/2025 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي
lebanon 24
30/10/2025 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين
lebanon 24
30/10/2025 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مجمع سيد الشهداء

الأمين العام

سيد الشهداء

سيد الشهدا

الشهداء

الرويس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24