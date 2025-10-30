كلمة لنعيم قاسم في هذا الموعد

يتحدث لحزب الله، الشيخ يوم غد الجمعة 31/10/2025، عند الساعة 03:00 بعد الظهر، في افتتاح "سوق أرضي" للمونة والمنتوجات الزراعية والحرفية 2025، وذلك في (ع) - الضاحية الجنوبية.

