الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات

صدر عن ـــ البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 31/10/2025 ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".