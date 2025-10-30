Advertisement

لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:44
 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 31/10/2025 ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".

 
