لبنان

بالصور: الأمن العام ينسّق عودة العائلات السورية إلى بلادهم

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:48
Doc-P-1435955-638974293376045425.jpg
نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم، المرحلة السابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات السورية من المقر القديم لمكتب UNHCR في زحلة عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.
0G1A2855.JPG
 
0G1A3134.JPG
 
