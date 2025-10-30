Advertisement

لبنان

تعميم مهم من وزارة المالية.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:16
وجه وزير المالية ياسين جابر تعميما إلى جميع شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض رسوم وزارة العمل لصالح الخزينة التوقف كليا عن اعتماد طريقة الــ Offline، وقبضها بطريقة Online وذلك ابتداءً من تاريخ 1/11/2025.
وكان جابر وجه في وقت سابق تعميما إلى الشركات والمصارف تلك التي تتولى قبض الرسوم العقارية لصالح الخزينة اعتماد الطريقة نفسها.

وفي هذا الإطار، تعيد وزارة المالية تذكير شركات التحويل المتعاقدة مع الوزارة وتلك التي ستتعاقد معها مستقبلاً بآلية العمل الواجب اتباعها إن لجهة نقل المعلومات وفق النماذج المبلّغ عنها، والاستمرار بإرسال النسخ الأصلية عن المستندات، أو لجهة الالتزام بمهل التحويل للعمليات المقبوضة وفقاً للمرسوم رقم 12641 تاريخ 5/12/2023 ثلاث مرات أسبوعياً ودفع قيمة كل جدول على حدى تجنباً لتطبيق الغرامات التي نص عليها المرسوم".
