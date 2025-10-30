Advertisement

لبنان

سلام التقى رئيس جمعية "جوقة الشرف" ووفدًا من دار الفتوى في راشيا

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1435967-638974316486987063.jpeg
Doc-P-1435967-638974316486987063.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، رئيس جمعية أعضاء "جوقة الشرف" Legion d’honneur، الأميرال الفرنسي آلان كولديفي، يرافقه وفد ضم السيدة آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين برويزيه، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم وأعضاء الهيئة الإدارية، من بينهم نائب رئيس الجمعية الوزير السابق موريس صحناوي، والنائب مروان حمادة، والوزير السابق ناصيف حتي، والأميرال منير رحيم، والسيدتان ميريام أنطاكي ولميا مبيض البساط.
Advertisement

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية-الفرنسية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما التقى الرئيس سلام وفداً من دار الفتوى في راشيا برئاسة مفتى راشيا الدكتور وفيق محمد حجازي، الذي أكّد أن اللقاء كان تعبيراً عن الدعم والحرص على استقرار وازدهار لبنان. وأشاد بمواقف الرئيس سلام الثابتة لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي، وحرصه على تنفيذ اتفاق الطائف وتعزيز العلاقات العربية على أسس الاحترام والصداقة.

وأضاف مفتى راشيا أن اللقاء جاء لتأكيد تطلعات اللبنانيين عامة وأهالي راشيا خصوصاً في أن يكون لبنان أفضل في المستقبل، مشيراً إلى ضرورة حماية لبنان من أي تأثيرات سلبية من الأزمة السورية، واعتبر أن مهنيّة وثبات الرئيس سلام يمكن أن يساهما في إخراج لبنان من أزماته الراهنة.
مواضيع ذات صلة
هيكل التقى الجميل ونمّور ووفد جمعية جوقة الشرف الفرنسية
lebanon 24
30/10/2025 21:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يستقبل وفد جمعية أعضاء "جوقة الشرف" الفرنسية
lebanon 24
30/10/2025 21:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف وصل إلى بيروت في زيارة رسميّة تستمر 3 أيّام
lebanon 24
30/10/2025 21:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جوقة الشرف الفرنسية زار البطريرك الراعي وقائد الجيش
lebanon 24
30/10/2025 21:44:20 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

اتفاق الطائف

نائب رئيس

اللبنانية

الفرنسية

المستقبل

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:49 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
14:33 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24