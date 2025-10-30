سلام التقى رئيس جمعية "جوقة الشرف" ووفدًا من دار الفتوى في راشيا

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، رئيس جمعية أعضاء "جوقة الشرف" Legion d’honneur، الأميرال الفرنسي كولديفي، يرافقه وفد ضم السيدة آن كولديفي والمسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين برويزيه، بحضور السفير الفرنسي في هيرفيه مارغو ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم وأعضاء الهيئة الإدارية، من بينهم الجمعية الوزير السابق موريس صحناوي، والنائب مروان حمادة، والوزير السابق ناصيف حتي، والأميرال منير رحيم، والسيدتان ميريام أنطاكي ولميا مبيض البساط.وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية-الفرنسية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية لتعزيز التعاون بين البلدين.كما التقى الرئيس سلام وفداً من دار الفتوى في راشيا برئاسة مفتى راشيا الدكتور وفيق محمد حجازي، الذي أكّد أن اللقاء كان تعبيراً عن الدعم والحرص على استقرار وازدهار لبنان. وأشاد بمواقف الرئيس سلام الثابتة لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي، وحرصه على تنفيذ وتعزيز العلاقات العربية على أسس الاحترام والصداقة.وأضاف مفتى راشيا أن اللقاء جاء لتأكيد تطلعات اللبنانيين عامة وأهالي راشيا خصوصاً في أن يكون لبنان أفضل في ، مشيراً إلى ضرورة حماية لبنان من أي تأثيرات سلبية من الأزمة ، واعتبر أن مهنيّة وثبات الرئيس سلام يمكن أن يساهما في إخراج لبنان من أزماته الراهنة.