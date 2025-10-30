جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!

Advertisement

سَلَّم المدعو سامر ، زوج الضحية حنان أحمد ، نفسه إلى مخابرات الجيش بعد ساعات من الحادثة التي هزّت بلدة الوزاني والمنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات، كانت حنان المصطفى قد نُقلت إلى إثر طعنة سكين في صدرها، إلا أنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من دخول قسم الطوارئ، رغم جهود الأطباء لإنقاذها.وفي موازاة ذلك، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا موسعًا في ملابسات الجريمة، فيما أُحيل الأحمد إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وكشف دوافع الحادثة وخلفياتها.