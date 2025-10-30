Advertisement

لبنان

جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:58
سَلَّم المدعو سامر أحمد الأحمد، زوج الضحية حنان أحمد المصطفى، نفسه إلى مخابرات الجيش بعد ساعات من الحادثة التي هزّت بلدة الوزاني والمنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وبحسب المعلومات، كانت حنان المصطفى قد نُقلت صباح اليوم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي إثر طعنة سكين في صدرها، إلا أنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من دخول قسم الطوارئ، رغم جهود الأطباء لإنقاذها.

وفي موازاة ذلك، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا موسعًا في ملابسات الجريمة، فيما أُحيل الأحمد إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وكشف دوافع الحادثة وخلفياتها.
مستشفى مرجعيون الحكومي

مستشفى مرجعيون

أحمد الأحمد

صباح اليوم

سامر أحمد

مرجعيون

المصطفى

لبنان24

