24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حول وقف لم النفايات في طرابلس.. بيان من "لافاجيت"
Lebanon 24
30-10-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن شركة "لافاجيت" بيان حول وقف الأعمال موقتا اعتبارا من يوم الإثنين 3 تشرين الثاني 2025، في
طرابلس
:"بعد انتهاء مدة العقد الموقع مع شركة *لافاجيت* خلال شهر حزيران المنصرم، ورغم المناشدات المتكررة التي وجهتها الشركة إلى الجهات المعنية للإسراع في اتخاذ قرار تمديد العمل معها مؤقتًا، لحين إجراء مناقصة جديدة وتكليف شركة بديلة بتولي أعمال الكنس وجمع النفايات ضمن نطاق
اتحاد بلديات الفيحاء
(طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون)، لم يُسجّل أي تجاوب فعلي حتى تاريخه.
Advertisement
إن
شركة لافاجيت
، وإيمانًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصًا على النظافة والصحة العامة في مدن الاتحاد، استمرت خلال الأشهر الماضية في تنفيذ التزاماتها رغم عدم وجود غطاء قانوني أو مالي، وتحمّلت أعباء تشغيلية باهظة تشمل كلفة صيانة الآليات، تأمين مادة المازوت، ودفع أجور العمال.
إلا أنه، ومع استمرار التجاهل والتأخير في حسم الملف، تجد الشركة نفسها اليوم مضطرة آسفة إلى وقف الأعمال موقتًا وبدء إضراب شامل ابتداءً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 3 تشرين الثاني 2025 ، وذلك إلى حين معالجة المسألة واتخاذ القرار اللازم بشأن العقد.
وفي هذا الإطار ،تتقدّم شركة لافاجيت بالإعتذار من أهالي طرابلس عامة ومدن الإتحاد كافة ومن عمال الشركة الذين بذلوا قصارى جهدهم لخدمة المدينة وأهلها ، لكن الشركة مضطرة للتوقف وإعلان الإضراب تحت ضغط الأعباء المادية لحين جلاء الصورة.
مواضيع ذات صلة
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
30/10/2025 21:45:23
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار
Lebanon 24
"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار
30/10/2025 21:45:23
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
30/10/2025 21:45:23
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك أميركي مكسيكي: نتعاون من أجل وقف الهجرة غير الشرعية وأعمال العصابات
Lebanon 24
بيان مشترك أميركي مكسيكي: نتعاون من أجل وقف الهجرة غير الشرعية وأعمال العصابات
30/10/2025 21:45:23
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد بلديات الفيحاء
شركة لافاجيت
خدمة المدينة
القلمون
الفيحاء
التزام
مين ما
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:49 | 2025-10-30
30/10/2025 02:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:44 | 2025-10-30
30/10/2025 02:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-10-30
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:49 | 2025-10-30
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:33 | 2025-10-30
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24