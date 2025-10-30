حول وقف لم النفايات في طرابلس.. بيان من "لافاجيت"

Advertisement

صدر عن شركة "لافاجيت" بيان حول وقف الأعمال موقتا اعتبارا من يوم الإثنين 3 تشرين الثاني 2025، في :"بعد انتهاء مدة العقد الموقع مع شركة *لافاجيت* خلال شهر حزيران المنصرم، ورغم المناشدات المتكررة التي وجهتها الشركة إلى الجهات المعنية للإسراع في اتخاذ قرار تمديد العمل معها مؤقتًا، لحين إجراء مناقصة جديدة وتكليف شركة بديلة بتولي أعمال الكنس وجمع النفايات ضمن نطاق (طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون)، لم يُسجّل أي تجاوب فعلي حتى تاريخه.إن ، وإيمانًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصًا على النظافة والصحة العامة في مدن الاتحاد، استمرت خلال الأشهر الماضية في تنفيذ التزاماتها رغم عدم وجود غطاء قانوني أو مالي، وتحمّلت أعباء تشغيلية باهظة تشمل كلفة صيانة الآليات، تأمين مادة المازوت، ودفع أجور العمال.إلا أنه، ومع استمرار التجاهل والتأخير في حسم الملف، تجد الشركة نفسها اليوم مضطرة آسفة إلى وقف الأعمال موقتًا وبدء إضراب شامل ابتداءً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 3 تشرين الثاني 2025 ، وذلك إلى حين معالجة المسألة واتخاذ القرار اللازم بشأن العقد.وفي هذا الإطار ،تتقدّم شركة لافاجيت بالإعتذار من أهالي طرابلس عامة ومدن الإتحاد كافة ومن عمال الشركة الذين بذلوا قصارى جهدهم لخدمة المدينة وأهلها ، لكن الشركة مضطرة للتوقف وإعلان الإضراب تحت ضغط الأعباء المادية لحين جلاء الصورة.