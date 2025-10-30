Advertisement

لبنان

أبي المنى بحث مع بخاري التطورات الإقليمية

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:50
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري، وقد جرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة، والتطورات والمستجدات الراهنة.
كما استقبل الشيخ أبي المنى المطرانين بولس مطر وشارل مراد، نقلا إليه تحيات البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على صدور الوثيقة التاريخية "Nostra Aetate" عن المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1965، وذلك في 8 تشرين الثاني المقبل في بكركي.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية الحوار الإسلامي–المسيحي وتعزيز روح الأخوّة والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد، وعلى الأبعاد الإيجابية لزيارة قداسة البابا الى لبنان في نهاية تشرين الثاني.
