أبي المنى بحث مع بخاري التطورات الإقليمية

التقى شيخ العقل لطائفة الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الطائفة في اليوم، السفير السعودي في وليد بن عبد الله بخاري، وقد جرى البحث بعدد من والمواضيع المطروحة على مستوى لبنان والمنطقة، والتطورات والمستجدات الراهنة.كما استقبل الشيخ أبي المنى المطرانين بولس مطر وشارل مراد، نقلا إليه تحيات البطريرك الكاردينال بشارة وتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على صدور الوثيقة التاريخية "Nostra Aetate" عن المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1965، وذلك في 8 تشرين الثاني المقبل في بكركي.وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية الحوار الإسلامي–المسيحي وتعزيز روح الأخوّة والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد، وعلى الأبعاد الإيجابية لزيارة قداسة البابا الى لبنان في نهاية تشرين الثاني.