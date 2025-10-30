Advertisement

لبنان

زيارة لبنانية إلى سلطنة عُمان لبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي

30-10-2025 | 11:24
شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني، في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، ضمن الوفد اللبناني الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى تطوير معرض رشيد كرامي الدولي وتحويله إلى مركز متكامل للنشاط الاقتصادي والثقافي والسياحي في طرابلس.
وخلال الزيارة، عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين والمؤسسات العُمانية المعنية بالتنمية والاستثمار وإدارة المعارض، تم خلالها بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.

وهدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجربة العُمانية في إدارة المرافق الاقتصادية المتعددة الوظائف، واستكشاف فرص الشراكة لدعم مشروع تطوير معرض رشيد كرامي الدولي وتعزيز دوره كمحطة إقليمية تجمع بين الابتكار والثقافة والسياحة.

وقد لاقت المبادرة اللبنانية ترحيبًا من الجانب العُماني، الذي أبدى استعدادًا لدعم التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الثقافي والسياحي.
