زيارة لبنانية إلى سلطنة عُمان لبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي

شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام الدكتور هاني شعراني، في زيارة رسمية إلى سلطنة ، ضمن الوفد اللبناني الذي ترأسه والتجارة عامر بساط، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى تطوير معرض وتحويله إلى مركز متكامل للنشاط الاقتصادي والثقافي والسياحي في .وخلال الزيارة، عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين والمؤسسات العُمانية المعنية بالتنمية والاستثمار وإدارة المعارض، تم خلالها بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.وهدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجربة العُمانية في إدارة المرافق الاقتصادية المتعددة الوظائف، واستكشاف فرص الشراكة لدعم مشروع تطوير معرض رشيد كرامي الدولي وتعزيز دوره كمحطة إقليمية تجمع بين الابتكار والثقافة والسياحة.وقد لاقت المبادرة ترحيبًا من الجانب العُماني، الذي أبدى استعدادًا لدعم التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الثقافي والسياحي.