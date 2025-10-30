Advertisement

لبنان

هذه حقيقة ما حصل في بلدة سرعين

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:58
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار قنبلة يدوية في بلدة سرعين شرقي بعلبك.
وأشارت إلى عدم وجود أيّ إستهداف في البلدة.
 
 
 
