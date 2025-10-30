خريش يستقبل نوابًا ورؤساء جمعيات وبلديات

استقبل المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائبين محمد سليمان وسجيع عطية
. وخلال اللقاء، تم البحث في دعم مراكز الدفاع المدني وتعزيز جهوزيتها لأداء مهامها في خدمة المواطنين.
كما استقبل رئيس جمعية "جاد" جوزف
الحواط على رأس وفد من الهيئة الإدارية للجمعية.
وخلال اللقاء، تم عرض لمشاريع الجمعية ونشاطاتها التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، ودعوة خريش إلى زيارة متحف جاد المتخصص بمخاطر الإدمان في جبيل
.
كما تم البحث في إمكان التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني
والجمعية، لا سيما في تنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية مشتركة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول آفة الإدمان.
واستقبل خريش رئيس جمعية "إرادة" لؤي ملص، يرافقه أعضاء الجمعية: إبراهيم شهاب
، عبد اللطيف عيتاني
، وزياد زرقوط.
وخلال اللقاء، تم البحث في تقديم الدعم إلى الدفاع المدني، تقديرا لجهود العناصر في خدمة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشاد خريش بـ"المبادرة التي تجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني
والمديرية العامة، مما يسهم في تعزيز قدرات الدفاع المدني ورفع مستوى الجهوزية الميدانية".
واستقبل خريش أيضا، رئيس بلدية بشامون عزت عيد ونائبه جورج عازار
.
وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة
والبلدية في مجالات السلامة العامة ودعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة.