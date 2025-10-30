Advertisement

لبنان

حادثة مُؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ15 عاماً في ضهور المنية

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:34
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة القاصر السوريّ م.ع، البالغ من العمر 15 عاماً، بعد تعرّضه لصعقة كهربائية في منطقة ضهور المنية.
