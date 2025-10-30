Advertisement

لبنان

قنابل حارقة في المحمودية.. وحريق!

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:46
افادت معلومات بأن "مسيرة معادية  ألقت قنابل حارقة في منطقة المحمودية بالقرب من مكان الغارات صباحاً. وما زال فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية متواجدا في المكان  ويعمل على إطفاء الحريق". (الوكالة الوطنية)
