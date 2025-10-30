قنابل حارقة في المحمودية.. وحريق!

افادت معلومات بأن "مسيرة معادية ألقت قنابل حارقة في منطقة المحمودية بالقرب من مكان صباحاً. وما زال فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية متواجدا في المكان ويعمل على إطفاء الحريق". (الوكالة الوطنية)

