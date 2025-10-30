"هذا خطرٌ"... ماذا قال وزير إسرائيليّ قبل قليل عن "حزب الله"؟

قال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ، إنّ " " يُواصل بدعم من ، تكثيف جهوده لإعادة البناء والتسليح، وهذا خطر على أمن وعلى مستقبل ".

Advertisement

وأضاف ساعر: "لا يُمكن لإسرائيل أنّ تدفن رأسها في الرمال أمام مواصلة "حزب الله" جهوده لإعادة البناء والتسليح".

وتابع: "نُؤكّد عزمنا على توسيع دائرة التطبيع والسلام في ".