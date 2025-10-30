Advertisement

لبنان

"هذا خطرٌ"... ماذا قال وزير إسرائيليّ قبل قليل عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 13:43
Doc-P-1436100-638974504776388253.jpg
Doc-P-1436100-638974504776388253.jpg photos 0
قال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة جدعون ساعر، إنّ "حزب الله" يُواصل بدعم من إيران، تكثيف جهوده لإعادة البناء والتسليح، وهذا خطر على أمن إسرائيل وعلى مستقبل لبنان".
وأضاف ساعر: "لا يُمكن لإسرائيل أنّ تدفن رأسها في الرمال أمام مواصلة "حزب الله" جهوده لإعادة البناء والتسليح".
 
 
وتابع: "نُؤكّد عزمنا على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24