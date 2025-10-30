Advertisement

لبنان

في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:33
أشار السناتور الجمهوري ليندسي غراهم، إلى أن "انضمام الجيش اللبناني إلى حزب الله في قتال إسرائيل يُعرقل جهود مساعدة لبنان".
وقال في تصريح، مساء اليوم الخميس، إنه "لو نُزع سلاح حزب الله لتوقفت العمليات الإسرائيلية".
