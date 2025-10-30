Advertisement

لبنان

خنازير بريّة في بلدة عكاريّة... ومناشدة من الأهالي

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:38
اجتاحت قطعان من الخنازير البرّية الأراضي الزراعية في بلدة حرار العكاريّة، واقتربت من المنازل، ما أثار حالة من القلق في صفوف المواطنين، الذين طالبوا وزارة الزراعة بالتدخّل لحماية المحاصيل الزراعية والسكان.
