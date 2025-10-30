خنازير بريّة في بلدة عكاريّة... ومناشدة من الأهالي

اجتاحت قطعان من الخنازير البرّية الأراضي الزراعية في بلدة حرار العكاريّة، واقتربت من المنازل، ما أثار حالة من القلق في صفوف المواطنين، الذين طالبوا بالتدخّل لحماية المحاصيل الزراعية والسكان.

