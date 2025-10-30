Advertisement

لبنان

مياه لبنان الجنوبي تعلن انجاز أعمال الصيانة في محطة حارة صيدا الكبرى

Lebanon 24
30-10-2025 | 17:50
أفادت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أنها  انجزت كل أعمال الصيانة اللازمة وأخضعت المضخة في محطة حارة صيدا الكبرى رقم 1، للكشف والصيانة. "وعليه ستباشر المؤسسة تباعاً توزيع المياه على المناطق والاحياء المستفيدة".
يذكر أن المحطة تغذي عبرا، مجدليون، الهلالية، طلعة المحافظ، اليسوعية، البرامية، حديقة عبرا وصولاً الى دار العناية والافراز العراقي.
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان

مياه لبنان

حارة صيدا

مجدليون

العراقي

العراق

الهلال

